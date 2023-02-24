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مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في مالي في هجوم نسب الى جهاديين

مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في مالي في هجوم نسب الى جهاديين

قتل 13 مدنيا على الأقل الخميس في هجوم نسب الى جهاديين استهدف قريتهم في وسط مالي، وفق ما أفاد مسؤولون محليون الجمعة.



وقال مسؤول مالي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس لأسباب امنية إن "الجهاديين قتلوا أكثر من 13 مدنيا الخميس في كاني-بونزون. لقد أحرقوا أكواخا ومخازن وغادروا ومعهم ثلاثة مدنيين".



وقال مسؤول آخر رفض أيضا كشف هويته "قتل الإرهابيون 13 مدنيا. لقد احرقوا منازل. ثمة سكان لم يكونوا في القرية يخشون العودة. حتى أن هناك كلاما اليوم عن عشرين قتيلا". واضاف المسؤول الأول "نطالب الحكومة وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمجيء لمساعدتنا".



وتعاني مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ بدء تمردين انفصالي وجهادي في شمال البلاد في 2012.