بوريل: اقتراح الصين بشأن أوكرانيا "ليس خطة سلام"

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة ان اقتراح الصين لوضع حد للحرب في أوكرانيا "مثير للاهتمام" غير أنه ليس خطة شاملة تؤدي إلى السلام.





وكشف بوريل في الأمم المتحدة "انها ليست خطة سلام، إنها ورقة اقتراح ... ضمنتها الصين جميع المواقف التي تم التعبير عنها منذ البدء".

