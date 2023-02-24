زيلينسكي: "العمل" مع الصين "ضروري" لحل النزاع

اعتبر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن "من الضروري العمل" مع الصين سعيا الى ايجاد حل للنزاع مع روسيا، وذلك بعدما عرضت بكين اقتراحات في هذا الصدد.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي أن في الوثيقة التي قدمتها الصين، "يبدو بالنسبة الي أن هناك احتراما لوحدة اراضينا، ولامور تتصل بالأمن. علينا أن نعمل مع الصين على هذه النقطة"، مضيفا "اعتقد أن الصين كشفت ما تفكر فيه. الصين بدأت بالحديث عن أوكرانيا، وهذا ليس أمرا سيئا".