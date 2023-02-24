محادثات بولندية-أميركية لإنتاج مشترك للذخائر لصالح أوكرانيا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الجمعة أنه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن إمكان إنتاج مشترك للذخائر لصالح أوكرانيا.وقال دودا للصحافيين ردا على سؤال حول الدعم العسكري لأوكرانيا، "يمكنني أن أكشف أنني ناقشت مع الرئيس جو بايدن إطلاق إنتاج عسكري مشترك، للذخائر على سبيل المثال... هذه المحادثات ستستمر".وأضاف "يمكننا القول إن المحادثات حول هذا الموضوع افتتحت على أعلى مستوى" خلال زيارة الرئيس الأميركي لبولندا يومي الثلاثاء والأربعاء.