ماكرون لإردوغان: ينبغي "زيادة الضغط والعزلة على روسيا"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ضرورة "زيادة الضغط والعزلة على روسيا" لجعلها "تتراجع" عن "عدوانها" على أوكرانيا، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه.





وأضافت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، "في هذا الصدد، أكد رئيس الدولة على التحدي المتمثل في التصدي لأي التفاف على العقوبات المفروضة".