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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجومًا داميًا في بوركينا فاسو

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجومًا داميًا في بوركينا فاسو

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الجمعة مسؤوليته عن هجوم في بوركينا فاسو أسفر عن مقتل أكثر من 50 عسكريًا الأسبوع الماضي.



وقال التنظيم المتطرف في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له إن مقاتليه ألحقوا خسائر بالجملة في صفوف القوات البوركينية بكمين محكم نصبوه لهم شمال بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي.