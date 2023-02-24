إردوغان يدعو الى "سلام عادل" في أوكرانيا في اتصال مع بوتين

إردوغان يدعو الى "سلام عادل" في أوكرانيا في اتصال مع بوتين

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى "سلام عادل" في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية الجمعة في الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي.



وأورد بيان مقتضب أن "الرئيس إردوغان شدد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل لتجنب خسائر جديدة في الأرواح ومزيد من التدمير".



كما دعا إلى تمديد اتفاق اسطنبول للحبوب بين البلدين المتنازعين.



وأضافت الرئاسة التركية أن "أنقرة مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم في هذا الصدد"، بعدما أدت تركيا في تموز الماضي دورًا رئيسيًا في إبرام اتفاق مع كييف وموسكو رعته الأمم المتحدة، يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والبوسفور.



من جهته، ذكر الكرملين في بيان أنه تم "تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا" ومناقشة اتفاق تصدير الحبوب، من دون الإشارة إلى مطالب اردوغان.

