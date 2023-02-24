كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية

كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن كندا ستسلم كييف أربع دبابات إضافية من طراز ليوبارد2 ليصل إجمالي مساهمتها إلى ثماني دبابات.



وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في تورنتو: "كندا متضامنة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع... وسنظل كذلك".



واعتبر أن "الرئيس الروسي أخطأ التقدير بشكل خطير عندما شن حربه العدوانية، وقلل من شأن الأوكرانيين واستهان بتضامن أصدقائهم في أنحاء العالم".