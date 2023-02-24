الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية

أخبار دولية
2023-02-24 | 16:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية

كندا تعلن منح أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد إضافية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن كندا ستسلم كييف أربع دبابات إضافية من طراز ليوبارد2 ليصل إجمالي مساهمتها إلى ثماني دبابات.
 
وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في تورنتو: "كندا متضامنة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع... وسنظل كذلك".
      
واعتبر أن "الرئيس الروسي أخطأ التقدير بشكل خطير عندما شن حربه العدوانية، وقلل من شأن الأوكرانيين واستهان بتضامن أصدقائهم في أنحاء العالم".

آخر الأخبار

أخبار دولية

كندا

أوكرانيا

LBCI التالي
رسالة من الرئيس القبرصي للراعي: سأكون المدافع الأول عن لبنان في المحافل الدولية
الحلف الأطلسي "مصمم"على دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-05

كندا ترسل أول دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-26

كندا تعتزم تزويد أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد

LBCI
أخبار دولية
01:21

دبلوماسيون من ثلاثين دولة يشاركون في جنيف في وقفة تضامنية مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
17:32

البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا بقيمة 2,5 مليار دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:14

رئيس بيلاروس يزور الصين الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
01:26

ارتفاع حصيلة الفيضانات في البرازيل

LBCI
أخبار دولية
01:21

دبلوماسيون من ثلاثين دولة يشاركون في جنيف في وقفة تضامنية مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:17

هل يعلن بايدن ترشّحه لولاية ثانية؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:34

قائد الجيش: للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-17

مولوي: حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب ونريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين

LBCI
أخبار دولية
12:09

محادثات بولندية-أميركية لإنتاج مشترك للذخائر لصالح أوكرانيا

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-23

خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:33

في صيدا وصور مرورا بشوارع بيروت حفلات موسيقية متتالية... واليوم في عين المريسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بيروت...عشوائية في البناء وصيانة غائبة والحامي "الله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ردود الأفعال إيجابية للمنتخب اللبناني على رغم الخسارة امام الفلبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لبنان يخسر أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة الى كاس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التبعات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا أضرت بأوروبا وروسيا على السواء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:28

بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة

LBCI
أخبار لبنان
06:19

جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
اقتصاد
06:26

جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع

LBCI
امن وقضاء
07:12

الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما

LBCI
فنّ
05:06

عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل

LBCI
أخبار لبنان
07:05

قرار جديد لوزير المالية.. ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
12:58

الحكم في فرنسا على سعد لمجرد بالسجن 6 أعوام بتهمة الاغتصاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة