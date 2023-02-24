الإتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات عاشرة على روسيا

أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الإتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا الجمعة في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.وتشمل الحزمة العاشرة التي يفرضها الإتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب.