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عشرة قتلى إثر سقوط حافلة من منحدر في شرق الجزائر

عشرة قتلى إثر سقوط حافلة من منحدر في شرق الجزائر



أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين الجمعة إثر سقوط حافلتهم من منحدر في شمال شرق البلاد.



وكانت الحافلة متجهة من العاصمة الجزائر إلى منتجع تكجدة عندما سقطت من منحدر بعمق 150 مترًا قرب بلدة الأصنام، حسب ما أفاد نفس المصدر.



ونقل جميع المصابين إلى مستشفى البويرة القريب من مكان الحادث.