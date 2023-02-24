البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا بقيمة 2,5 مليار دولار

البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا بقيمة 2,5 مليار دولار

أعلن البنك الدولي الجمعة منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 2,5 مليار دولار من أجل دعم إستمرار الخدمات الأساسية وجهود النهوض.



ويأتي الدعم الجديد في إطار "مشروع بيس" (Projet Peace) الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي لخدمات الدولة الأوكرانية ومصدره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



ويهدف إلى دعم القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم ودفع المعاشات التقاعدية ورعاية النازحين، فضلًا عن دفع رواتب موظفي القطاع العام، وفق بيان للبنك الدولي.