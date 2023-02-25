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هل يعلن بايدن ترشّحه لولاية ثانية؟

أخبار دولية
2023-02-25 | 01:17
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هل يعلن بايدن ترشّحه لولاية ثانية؟
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هل يعلن بايدن ترشّحه لولاية ثانية؟
أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن  أنّه ينوي إعلان ترشّحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024 ، مشيرا إلى أنه لن يُقدم على هذه الخطوة الآن.
 
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن (80 عاماً): نيّتي هي... لقد كانت من البداية الترشّح" لولاية ثانية.
 
وكانت السيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن قالت لوكالة أسوشيتد برس قبل ساعات من ذلك إنّ زوجها حسم قرار ترشّحه وكلّ ما تبقّى هو تحديد متى وأين سيتمّ الإعلان عن ذلك.
 
 وفي المقابلة مع "إيه بي سي نيوز" سأل المذيع ديفيد ميوير الرئيس الديموقراطي عن التصريح الذي أدلت به زوجته فاكتفى بالردّ بمزحة، من دون أن يؤكّده أو ينفيه. 
 
وشدد بايدن على أنّه ليس في عجلة من أمره لإعلان ترشّحه.
 
وأوضح أن هناك الكثير من الأمور الأخرى التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير قبل أن أبدأ حملة انتخابية لولاية ثانية.
 
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان عمره يؤثّر على قراره بالترشّح من عدمه، أجاب بايدن :"كلا. لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلّق بعمري، هذا أمر مشروع تماماً".
 
وأضاف "كلّ ما يمكنني قوله لهم هو راقبوني"، في إشارة على ما يبدو إلى حصيلة النصف الأول من عهده.
 

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