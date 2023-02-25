ارتفاع حصيلة الفيضانات في البرازيل

كم بلغ عدد القتلى حتى الساعة؟

أعلنت السلطات البرازيلية أنّ حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) في نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 54 قتيلاً، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن نحو 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.



وفي غضون 24 ساعة، هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.



وأكد مكتب حاكم الولاية أنّه في الوقت الراهن توفي 54 شخصاً في الكارثة.



كما أكد أنّه تمّ التعرّف حتّى الآن على هويّات 46 قتيلاً "هم 16 امرأة و15 رجلاً و15 طفلاً".



وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالى 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.