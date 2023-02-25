رئيس بيلاروس يزور الصين الثلاثاء

الزيارة تستمر ليومين

يتوجه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو إلى الصين الثلاثاء في زيارة رسمية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية هوا شونيينغ أنه بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، يقوم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بزيارة دولة إلى الصين من 28 شباط إلى 2 آذار.