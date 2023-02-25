الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سوريا

الطائرة حاولت اجتياز الحدود الاردنية

أعلن الجيش الأردني في بيان أن قوات حرس الحدود أسقطت السبت طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "قوات حرس الحدود، رصدت ... محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".



وأوضح أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود.



وأكد بيان الجيش الاردني أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.



يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب اسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.