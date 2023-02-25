ماكرون سيزور الصين مطلع نيسان

ماكرون سيزور الصين مطلع نيسان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنه سيزور الصين "مطلع نيسان"، داعيًا بكين إلى "مساعدتنا في الضغط على روسيا" بهدف "وقف العدوان" و"بناء السلام".



وأوضح ماكرون غداة نشر الصين وثيقة تدعو إلى محادثات سلام و"حل سياسي" أن هذا السلام "ممكن فقط عبر وقف العدوان الروسي وانسحاب القوات واحترام سيادة الأراضي والشعب الأوكراني".



