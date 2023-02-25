روسيا أوقفت ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب دروجبا

أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطي نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن.



وقالت المجموعة البولندية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".