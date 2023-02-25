الصين تعرقل التوصل لبيان ختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين حول أوكرانيا

يواجه وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم، صعوبات في الاتفاق على بيان مشترك في ختام اجتماع في الهند بسبب خلافات في وجهات النظر مع الصين حول الحرب في أوكرانيا.



وأكدت وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينيو أن "المحادثات أصعب منها خلال الاجتماعات السابقة (لوزراء المالية) لأن الحرب مستمرة". وبالتالي فإن "بعض المواقف قد لا تكون بناءة كما يتوخى حول بعض المسائل" على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلدا محددا.



وقال عدد من المسؤولين لوكالة فرانس برس إن الصين تريد تخفيف اللهجة المستخدمة حول أوكرانيا في الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء مالية العشرين.



وفي هذا السياق، أكد مسؤولون طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن من المستبعد التوصل إلى بيان مشترك.



وقال أحدهم إن "الصين لا تريد التنديد بالحرب" التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 شباط 2022.



وتواصلت المحادثات سعيا للاتفاق على صيغة للبيان حتى الساعة الثانية صباحا (8,30 ت غ)، بحسب مسؤول آخر.



وامتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي لكنها أعربت مرارا عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.



كما لم تندد الهند التي تترأس حاليا مجموعة العشرين وتقيم علاقات قديمة مع روسيا، بالغزو الروسي.



ودعت ألمانيا وفرنسا الجمعة إلى إدراج كلمة "حرب" في البيان الختامي.