الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون: اتفاق التجارة مع دول أميركية لاتينية مرتبط بشروط بيئية

أخبار دولية
2023-02-25 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون: اتفاق التجارة مع دول أميركية لاتينية مرتبط بشروط بيئية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماكرون: اتفاق التجارة مع دول أميركية لاتينية مرتبط بشروط بيئية

ماكرون: اتفاق التجارة مع دول أميركية لاتينية مرتبط بشروط بيئية

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اتفاق التجارة الذي طال تأجيله بين الاتحاد الأوروبي وأربع دول في أميركا اللاتينية "لا يمكن إبرامه" إذا لم تتبع تلك الدول السياسات البيئية الأوروبية.
     
وبعد 20 عاما من المفاوضات، توصل الاتحاد الأوروبي عام 2019 إلى اتفاق تجاري مع تجمّع ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.
     
لكن لم يتم التصديق على الاتفاق بعد في ظلّ مخاوف بشأن السجل البيئي للبرازيل في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما أثار الاتفاق قلق فاعلين بيئيين وزراعيين في أوروبا.
      
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة الزخم للعلاقات مع البرازيل بعد عودة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة ودعوته في كانون الثاني إلى الإسراع في التصديق على الاتفاق. 
      
فرنسا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي معارضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس.
      
وقال ماكرون "لا يمكن إبرام اتفاق مع دول أميركية لاتينية إذا لم تحترم اتفاقيات باريس (للمناخ) كما نفعل نحن، وإذا لم تحترم الالتزامات البيئية والصحية نفسها التي نفرضها على المنتجين لدينا".
      
وجاء التصريح خلال زيارته المعرض الزراعي السنوي في باريس، وهو حدث يحضره عادة الرؤساء والسياسيون الذين يحرصون على إظهار اهتمامهم  بالمسائل الزراعية. 
      
ويجب التصديق على الاتفاق التجاري في كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

ماكرون

اتفاق التجارة

دول أميركية لاتينية

LBCI التالي
الإكوادور تعلق جزءا من صادراتها النفطية بعد انهيار جسر
البنك الدولي يمنح أوكرانيا دعمًا إضافيًا بقيمة 2,5 مليار دولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:51

ماكرون سيزور الصين مطلع نيسان

LBCI
آخر الأخبار
04:44

أ.ف.ب.: ماكرون يعلن أنه سيزور الصين "مطلع نيسان"

LBCI
أخبار دولية
2023-02-24

ماكرون لإردوغان: ينبغي "زيادة الضغط والعزلة على روسيا"

LBCI
أخبار دولية
2023-02-23

ماكرون بجولة في وسط إفريقيا الأسبوع المقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:09

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا في الشارع ضد مشروع تعديل النظام القضائي

LBCI
أخبار دولية
14:14

مزيد من العقوبات الأوروبية على مجموعة فاغنر الروسية

LBCI
أخبار دولية
14:02

الليتوانيون يجمعون 14 مليون يورو لتقديم رادارات تكتيكية لأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بعد اطلاقها مبادرة سلام في اوكرانيا.. الصين تصبح وجهة للزعماء

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:30

السفارة الأميركية تكرّم الكوميديا..

LBCI
فنّ
2023-02-24

الحكم على المغني آر. كيلي بالسجن 20 سنة في قضية تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض إباحية

LBCI
حال الطقس
2023-01-31

سلسلة من المنخفضات الجوية ترافقنا... هل تتساقط الثلوج؟

LBCI
أخبار لبنان
11:08

عثمان استقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بحضور السفيرة الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بعد اطلاقها مبادرة سلام في اوكرانيا.. الصين تصبح وجهة للزعماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

رحلة منتخب لبنان ماراتونية بامتياز والوجهة المقبلة نيوزيلندا

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في ظل البحث عن حلول للإقتصاد المنهار.. عادات قديمة تعود الى الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القموعة - عكار.. جوهرة مخفية للسياحة الشتوية!

LBCI
أخبار لبنان
13:30

السفارة الأميركية تكرّم الكوميديا..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"مشوار دروب الفنان من فلسطين الى لبنان"... معرض إستعادي تشكيلي للرسام الراحل مارون طنب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الموسيقى الكلاسيكية تصدح في عين المريسة جامعةً مختلف شرائح المجتمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من هو محمد بزي الذي أوقف في بوخارست؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عملية كاسندرا تعود الى الحياة عبر توقيف رجل الأعمال اللبناني محمد بزي في رومانيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

عكار والقرقف في انتظار مصير الشيخ أحمد الرفاعي.. ماذا في آخر المعطيات؟

LBCI
خبر عاجل
15:49

شعبة المعلومات تلقي القبض على خاطفي الشيخ أحمد الرفاعي الذين اعترفوا بقتله والعمل جار لتحديد مكان جثته

LBCI
خبر عاجل
12:57

رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي للـLBCI: لم نتلق حتى الآن أي خبر رسمي من أي جهة أمنية أو رسمية بموضوع فقدان الشيخ أحمد الرفاعي

LBCI
أخبار سياسية
12:52

رئيس لجنة متابعة قضية الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ بلال أحمد الرفاعي للـLBCI: أطلب من الجميع التهدئة وأن تكون الأمور في موازين القضاء ولا يجب أن نتصرف أي تصرف خارج اطار القضاء

LBCI
أمن وقضاء
04:39

استشهاد رقيب خلال ملاحقته أحد السارقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

زيادات مرتقبة الإثنين لموظفي القطاع العام والعسكريين وبدل النقل... هذه تفاصيلها

LBCI
فنّ
05:40

إبنة نانسي عجرم تقتحم المسرح اثناء حفل والدتها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من هو محمد بزي الذي أوقف في بوخارست؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة