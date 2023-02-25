اتهمت روسيا الغربيين بأنهم "زعزعوا استقرار" قمة مجموعة العشرين المالية في الهند عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول أوكرانيا من طريق "الاستفزاز"، الأمر الذي لم يحصل بسبب تباينات.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نأسف لكون أنشطة مجموعة العشرين لا تزال عرضة لزعزعة الاستقرار من جانب الغرب المشترك، ولاستخدامها بطريقة مناهضة لروسيا".