مزيد من العقوبات الأوروبية على مجموعة فاغنر الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية "لانتهاكها حقوق الإنسان" في كل من إفريقيا الوسطى والسودان ومالي.



وأضيف ثمانية أفراد وسبعة كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية الى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر.



وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي بالعام 2021 عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضا الى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.