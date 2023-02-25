زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة



ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.