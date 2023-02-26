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بوتين: حلف شمال الأطلسي مشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة
أخبار دولية
2023-02-26 | 03:28
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بوتين: حلف شمال الأطلسي مشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادات الأسلحة
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، متهما الغرب بالتخطيط لتدمير روسيا.
ولفت بوتين، في مقابلة بثتها محطة "روسيا 1" التلفزيونية الأحد، إلى أن دول حلف شمال الأطلسي ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن هذه مشاركة فعلية في النزاع.
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