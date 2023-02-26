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مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في اليمن

أخبار دولية
2023-02-26 | 05:05
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مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في اليمن
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مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في اليمن
قُتل أربعة جنود يمنيين على الأقل في مواجهات مع المتمرّدين الحوثيين في شمال شرق اليمن، حسبما أعلن مسؤول عسكري.
 
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ أربعة جنود قُتلوا في اشتباكات مع المتمرّدين الحوثيين مساء السبت في جنوب مديرية حريب في محافظة مأرب.
 
وأوضح المصدر أنّ الجنود كانوا يتصدّون لـ"هجوم مباغت" نفّذه الحوثيون، مشيراً إلى إصابة عدد منهم بجروح، الأمر الذي أكدته مصادر طبية في مأرب.
 
وانتهت المواجهات بعد ساعات قليلة من الهجوم الأساسي الذي نفّذه الحوثيون والذي استهدف مواقع حكومية في مديرية حريب جنوب مدينة مأرب.
 
وقُتل عدد من المهاجمين، ولكن لم تُعرف الحصيلة على الفور.
 
وتشهد جبهات مأرب، المنطقة الغنية بالنفط والتي تعدّ آخر معقل للحكومة في الشمال، مواجهات متكرّرة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية.

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