الافراج عن إسبانية مسجونة في إيران منذ نهاية العام 2022

من تكون المسجونة؟

أُفرج السبت عن الإسبانية آنا بانيرا، المسجونة في إيران منذ نهاية العام 2022، على ما أعلن الأحد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.



وأكد ألباريس أنه أفرج عنها السبت، موضحا أننا نشأ الكشف عن ذلك علنا قبل إقلاع طائرتها من إيران.