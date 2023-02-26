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الاسد يستقبل وفد الاتحاد البرلماني العربي
أخبار دولية
2023-02-26 | 06:37
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الاسد يستقبل وفد الاتحاد البرلماني العربي
الاسد يستقبل وفد الاتحاد البرلماني العربي
استقبل الرئيس السوري بشار الاسد وفد الاتحاد البرلماني العربي
المشارك في مؤتمر الاتحاد والذي اختتم أعماله أمس في بغداد
، برئاسة رئيس الاتحاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي لبنان برئاسة النائب ايوب حميد، وسلطنة عمان.
وكان الوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربي وصل دمشق في وقت سابق اليوم، حيث أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في تصريح لدى وصوله مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها الى جانب شعبها، مشيرا الى أن سوريا ستعود الى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية.
واكد جبالي دعم الشعب السوري بمواجهة تداعيات الزلزال والوقوف الى جانبه في هذه الظروف الصعبة.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ من جهته: " أجواء موتمر الاتحاد البرلماني العربي فى بغداد كانت ايجابية جدا وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سوريا الى حضنها العربي".
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