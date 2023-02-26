فون دير لاين تريد "مضاعفة الجهود" لإصلاح اوروبي لحق اللجوء

دعت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين الى المضي في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد مصرع ما لا يقل عن أربعين مهاجرا قبالة سواحل ايطاليا.



واعربت في تغريدة عن "حزنها العميق" لـ"مأساة" غرق المهاجرين، داعية الى مضاعفة الجهود المتصلة بالشرعة حول المهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة الى وسط البحر المتوسط.