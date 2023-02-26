مكتب نتنياهو: مقتل إسرائيليين اثنين في "هجوم فلسطيني"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان أن اسرائيليَين قُتلا في "هجوم فلسطيني" في الضفة الغربية المحتلة.



وقال البيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "في هذا اليوم الصعب (...) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني".



ووقع إطلاق النار عند مفترق طرق بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

