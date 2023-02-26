تسميم تلميذات في إيران في محاولة لإغلاق مدارس الفتيات

أعلنت هيئة صحية الأحد بأنّ أشخاصاً قاموا بتسميم مئات التلميذات في واحدة من كبرى المدن الإيرانية المقدّسة في الأشهر الأخيرة، في محاولة لإغلاق مدارس البنات.





ومنذ نهاية تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام محلية عن حالات تسمّم في الجهاز التنفّسي لمئات الفتيات اللواتي يناهز عمرهن عشر سنوات في مدارس قم. وتمّ إدخال عدد منهن إلى المستشفى لفترة وجيزة.





وتجمّع الأهالي في 14 شباط أمام مجلس المدينة لـ"المطالبة بإيضاحات" من قبل السلطات، وفقاً لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

