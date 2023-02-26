الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون في الأردن "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"

تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام إجتماع عقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن ب"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، على ما جاء في البيان الختامي للإجتماع.





وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".