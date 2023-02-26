حركة "ام 23" المفترض أن تعدّ للانسحاب من مواقعها في الكونغو الديموقراطية تواصل هجماتها

استولى متمرّدو حركة "ام 23" المفترض بموجب جدول زمني تم تبنّيه مؤخرا في أديس أبابا أن يبدأوا في 28 شباط الانسحاب من مواقعهم، على مزيد من القرى في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق مصادر متطابقة.





من جهة أخرى، قُتل ثلاثة أطفال وجرح خمسة آخرون في نهاية الأسبوع في انفجار مخلّفات تُركت في ساحات المعارك التي دارت بين الحركة المتمردة والجيش الكونغولي.





أفاد بعض السكان باشتداد حدّة المعارك في منطقة ماسيسي الواقعة إلى شمال-غرب غوما حيث سيطرت حركة "23 مارس" الخميس على مدينة موشاكي الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من عاصمة إقليم شمال كيفو.