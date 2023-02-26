وزير الخارجية المصري يتوجه الإثنين الى سوريا وتركيا للمرة الأولى منذ عقد

يتوّجه وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين إلى سوريا وتركيا، للمرة الأولى منذ عقد، بعد فتور ساد العلاقة بين القاهرة وكل من البلدين، وفق ما أفادت الخارجية المصرية في بيان الأحد.





ونقل البيان عن المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد قوله إن شكري سيزور البلدين بهدف "نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم السادس من شباط الجاري" والذي خلف حوالى 46 ألف قتيل في البلدين.