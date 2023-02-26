انتقادات للهلال الأحمر التركي بعد بيعه خياما مخصصة للناجين من الزلزال

تعرضت منظمة الهلال الأحمر التركي لانتقادات من المعارضة ووسائل إعلام تركية الأحد لبيعها خياما للناجين من زلزال 6 شباط/فبراير الذي دمر جنوب شرق تركيا، بدلا من التبرع بها.





وبحسب صحيفة "جمهورييت" اليومية التي كشفت هذه القضية، باع الهلال الأحمر التركي 2050 خيمة مخصصة لناجين، لمنظمة "أحباب" الخيرية غير الحكومية مقابل 46 مليون ليرة تركية (2,4 مليون دولار).





وأكدت المنظمة غير الحكومية على تويتر الأحد أن هذه الخيام نقلت ونصبت في المناطق المتضررة من الزلزال.