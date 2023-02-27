الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
29
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
29
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الجزائري يستقبل متمردين ماليين سابقين موقعين على اتفاق السلام لعام 2015
أخبار دولية
2023-02-27 | 00:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس الجزائري يستقبل متمردين ماليين سابقين موقعين على اتفاق السلام لعام 2015
الرئيس الجزائري يستقبل متمردين ماليين سابقين موقعين على اتفاق السلام لعام 2015
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد متمردين ماليين سابقين موقعين على اتفاق السلام الذي رعته بلاده عام 2015، أعربوا عن رغبتهم في إنهاء "الوضع القائم" في ظل تصاعد التوتر مع الحكومة في باماكو بشأن تطبيق الاتفاق.
وتشترك الجزائر في حدود بطول 1400 كيلومتر مع جارتها الجنوبية، وأدت دورا مهما في إبرام اتفاق السلام عام 2015 بين حكومة مالي وحركة التمرد الانفصالية لإنهاء الحرب.
لكن لم ينفّذ العديد من بنود اتفاق السلام الذي ينص خصوصا على تدابير ترسي لامركزية في إدارة البلاد ودمج المتمردين السابقين في الجيش.
وأعلنت "تنسيقيّة حركات أزواد" التي تجمع المتمردين السابقين، في كانون الأول تعليق مشاركتها في تطبيق الاتفاق بذريعة أن المجلس العسكري الحاكم "ما زال يفتقر للإرادة السياسية" لتطبيق بنوده.
وتجري منذ أسابيع محاولات وساطة دولية تضطلع الجزائر بدور بارز فيها.
في هذا السياق، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد بالجزائر العاصمة قادة وممثلي "الحركات السياسية لجمهورية مالي" الذين يزورون البلاد منذ أيام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ورحب المتحدث باسم الحركات المالية بدور الجزائر في "حل المشاكل في مالي"، وأشار إلى أن الاجتماع أظهر التزام الجزائر الراسخ بـ"ديناميكية جديدة للسلم في المنطقة"، بحسب الوكالة.
وقالت "تنسيقيّة حركات أزواد" في بيان إنها ناقشت تطلعاتها وأولوياتها وطرحت "اقتراحات حلول يمكن أن تساعد في كسر الجمود والوضع القائم".
وأكد تبون مجددا التزام الجزائر تجاه الماليين "من جميع الأطراف" من أجل التوصل إلى "تفاهم بشأن... ضمانات أقوى" تتعلق بتطبيق بنود الاتفاق، حسب ما جاء في البيان.
وتندد التنسيقيّة منذ أشهر بـ"فشل" اتفاق الجزائر للسلام، ودعت الضامنين الدوليين إلى العمل على "تجنب قطيعة نهائية" بينها وبين السلطات في باماكو.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أعرب عن رغبته في تطبيق اتفاق السلام بعد استقباله سفراء الدول الوسيطة منتصف شباط/فبراير.
جاء ذلك بعد أن أعلن أمادو ألبير مايغا، عضو المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل بصفته هيئة تشريعية، أن الجيش المالي سيبدأ قريبا عمليات لاستعادة سلطة الحكومة المركزية على مدينة كيدال (شمال) الإستراتيجية التي تسيطر عليها فصائل "تنسيقيّة حركات أزواد".
وقال مايغا إن "الحرب في كيدال حتمية".
ويُعتبر اتفاق السلام من الأركان الأساسية لإعادة الاستقرار السياسي والعسكري في البلد الشاسع الذي تعصف به الحرب منذ اندلاع تمرد انفصالي في الشمال تلاه آخر جهادي عام 2012.
وأتاح اتفاق العام 2015 وضع حدّ للتمرد الانفصالي، لكن التنظيمات الجهادية لا تزال نشطة وتمددت في الأعوام الأخيرة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الرئيس الجزائري
متمردين ماليين سابقين
اتفاق السلام
التالي
وزارة أميركية تقول إن تسربا من مختبر في الصين قد يكون سبب انتشار كوفيد-19
الإكوادور تحبط تهريب نحو تسعة أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-31
الرئيس الجزائري يجري "زيارة دولة" إلى روسيا في أيار
أخبار دولية
2023-01-31
الرئيس الجزائري يجري "زيارة دولة" إلى روسيا في أيار
0
أخبار دولية
2023-01-15
الرئيس الجزائري يجري زيارة دولة لفرنسا في أيار
أخبار دولية
2023-01-15
الرئيس الجزائري يجري زيارة دولة لفرنسا في أيار
0
أخبار دولية
2023-01-12
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام في تيغراي
أخبار دولية
2023-01-12
وزيرتا خارجية فرنسا وألمانيا تزوران أديس أبابا لدعم اتفاق السلام في تيغراي
0
أخبار دولية
2022-12-11
حركة التمرد السابقة للطوارق في مالي تطالب باجتماع طارئ للبحث في اتفاق السلام
أخبار دولية
2022-12-11
حركة التمرد السابقة للطوارق في مالي تطالب باجتماع طارئ للبحث في اتفاق السلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:59
البابا فرنسيس يلتقي أوربان خلال زيارة مرتقبة إلى المجر في نيسان
أخبار دولية
08:59
البابا فرنسيس يلتقي أوربان خلال زيارة مرتقبة إلى المجر في نيسان
0
أخبار دولية
08:57
غروسي يزور إيران في "الأيام المقبلة"
أخبار دولية
08:57
غروسي يزور إيران في "الأيام المقبلة"
0
أخبار دولية
08:54
قتيلان بهجوم روسي بمسيّرات إيرانية في غرب أوكرانيا
أخبار دولية
08:54
قتيلان بهجوم روسي بمسيّرات إيرانية في غرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
08:20
4 مليون امرأة وطفل سودانيين بحاجة لمساعدات إنقاذ وتغذية في 2023
أخبار دولية
08:20
4 مليون امرأة وطفل سودانيين بحاجة لمساعدات إنقاذ وتغذية في 2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:17
إردوغان يعتذر...
أخبار دولية
08:17
إردوغان يعتذر...
0
أمن وقضاء
2023-02-26
العثور على جثة في سهل بلدة النبي رشادة
أمن وقضاء
2023-02-26
العثور على جثة في سهل بلدة النبي رشادة
0
أمن وقضاء
2023-02-18
نفذوا عملية سطو مسلح إستهدفت محلًا لتحويل الأموال في السامرية وشعبة المعلومات أوقفتهم
أمن وقضاء
2023-02-18
نفذوا عملية سطو مسلح إستهدفت محلًا لتحويل الأموال في السامرية وشعبة المعلومات أوقفتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
06:39
للمرة الاولى.. وزير الخارجية المصرية سامح شكري في سوريا
0
أخبار دولية
06:37
مشاهد النكبة عادت الى نابلس
أخبار دولية
06:37
مشاهد النكبة عادت الى نابلس
0
أخبار لبنان
06:33
بعد زلزال تركيا.. تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة التربية للتوعية حول اهمية وضع خطة استباقية
أخبار لبنان
06:33
بعد زلزال تركيا.. تعاون بين الصليب الأحمر ووزارة التربية للتوعية حول اهمية وضع خطة استباقية
0
رياضة
06:32
أبطال منتخب لبنان لكرة السلة قدموا مباراة بطولية ضد المنتخب النيوزيلاندي رغم خسارتهم.. اليكم التفاصيل
رياضة
06:32
أبطال منتخب لبنان لكرة السلة قدموا مباراة بطولية ضد المنتخب النيوزيلاندي رغم خسارتهم.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:30
مجلس الوزراء يقر سلسلة بنود.. تفاصيل جلسة اليوم
أخبار لبنان
06:30
مجلس الوزراء يقر سلسلة بنود.. تفاصيل جلسة اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
للمرة الأولى... وزير الخارجية السعودية في أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
للمرة الأولى... وزير الخارجية السعودية في أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الكندرجي يعود إلى السوق... وبقوّة!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الكندرجي يعود إلى السوق... وبقوّة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الزامبو... تقليد غريب يوم أحد المرفع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:38
توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)
أمن وقضاء
10:38
توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي تكشّفت: كيف تمّت ولماذا؟
3
خبر عاجل
13:59
معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش
خبر عاجل
13:59
معلومات للـLBCI: المخطوف ميشال مخول أصبح بعهدة مخابرات الجيش
4
أمن وقضاء
11:08
خطف مواطن في زحلة!
أمن وقضاء
11:08
خطف مواطن في زحلة!
5
رياضة
13:40
الـ"LBCI" والـ"FIBA" في شراكة جديدة: حقوق البثّ الحصري في لبنان لكبرى المسابقات الدوليّة والقاريّة حتى العام 2025
رياضة
13:40
الـ"LBCI" والـ"FIBA" في شراكة جديدة: حقوق البثّ الحصري في لبنان لكبرى المسابقات الدوليّة والقاريّة حتى العام 2025
6
أخبار لبنان
05:00
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..
أخبار لبنان
05:00
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء..
7
امن وقضاء
14:28
سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين
امن وقضاء
14:28
سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين
8
فنّ
03:13
ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)
فنّ
03:13
ناديا شربل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة جداً.. وكيف عايدتها والدتها كارين رزق الله؟ (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store