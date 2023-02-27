قتيل وأربعة جرحى في هجوم روسي بمسيّرة في غرب أوكرانيا

قتل شخص وأصيب أربعة بجروح في هجوم روسي بمسيّرة ليل الأحد الاثنين في خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا على ما أعلن رئيس بلدية المدينة.وأوضح رئيس البلدية أولكسندر سميتشيشين عبر تلغرام أن القتيل مسعف قضى خلال الخدمة مشيرا إلى "تضرر أبنية" جراء هذه الضربات.وأشار حاكم منطقة خميلنيتسكي إلى وقوع ثلاث ضربات ليلية على المدينة التي تحمل الاسم نفسه. وأوضح الحاكم سيرغيي غاكالي عبر تلغرام أن ثلاثة من الجرحى الأربعة أدخلوا المستشفى في حالة "خطرة" إلا أن حياتهم ليست بخطر.وقال سلاح الجوي الأوكراني إن روسيا أطلقت باتجاه أوكرانيا "14 طائرة مسيّرة قتالية" من طراز شاهد إيرانية الصنع، مؤكدا أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 منها.واسقطت تسع طائرات مسيّرة أيضا في محيط كييف على ما أضافت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية من دون وقوع ضحايا او أضرار.