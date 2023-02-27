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تركيا تعلن استئناف المفاوضات مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو في 9 آذار
أخبار دولية
2023-02-27 | 04:23
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تركيا تعلن استئناف المفاوضات مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو في 9 آذار
تركيا تعلن استئناف المفاوضات مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو في 9 آذار
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعاود في 9 آذار المقبل.
وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في انقرة "الاجتماع سيعقد في التاسع من آذار".
وكانت تركيا أوقفت نهاية كانون الثاني المفاوضات وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في شباط بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللاسلام في ستوكهولم.
ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارة له إلى انقرة في منتصف شباط إلى ضم فنلندا والسويد "الآن" بعدما عطلت أنقرة طلب ترشيحهما للانضمام إلى الناتو منذ أيار.
وأقر وزير الخارجية التركي بوجود بعض التقدم في المفاوضات إلا انه اعتبر الاثنين "أن السويد لم تتخذ أي إجراء مرض" حتى الآن.
وقال تشاوش أوغلو الذي وقف إلى جانب نظيره المجري بيتر سيارتو "من دون هذا التقدم يستحيل علينا القبول بانضمام السويد إلى حلف شمال الطلسي".
وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين ومؤيدين أكراد تعتبرهم "إرهابيين" ولا سيما مؤيدون لحزب العمال الكردستاني.
والمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطلع شباط إلى أن البرلمان التركي قد يصادق على انضمام فنلندا من دون السويد رغم أن البلدين تقدما بطلبهما بالتزامن.
وقرر قادة الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي دعوة السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى الناتو خلال قمة عقدت في مدريد في حزيران الماضي.
ووقعت 30 دولة بروتوكولات الانضمام وصادقت عليها 28 فقط.
وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا على الاتفاق لكن البرلمان المجري سيجري تصويتا بهذا الشأن في مطلع آذار.
وكان قرار السلطات السويدية في كانون الثاني السماح بتظاهرة أمام سفارة تركيا في ستوكهولم أحرق خلالها مصحف، أثار غضب انقرة.
وإثر اجتياح روسيا لأوكرانيا في شباط 2022 قدمت فنلندا والسويد طلبا مشتركا للانضمام إلى الحلف وتخلتا بذلك عن عدم انحياز عسكري استمر لعقود.
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