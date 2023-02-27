الكرملين: الظروف غير متوافرة لإنهاء النزاع في أوكرانيا سلميًا "في الوقت الراهن"

أعلن الكرملين أن الخطة التي اقترحتها الصين الأسبوع الماضي لتسوية النزاع في أوكرانيا "تستحق الاهتمام"، لكن الظروف اللازمة لحل سلمي غير مستوفاة "في الوقت الراهن".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إننا ننظر في خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير... إنها عملية طويلة. في الوقت الراهن، لا نرى الظروف التي من شأنها أن تضع هذه القضية على مسار سلمي... العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة".ووصف الكرملين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد عام من بدء هجومه في أوكرانيا والتي استهدفت 121 فردًا وكيانًا، بأنها "عبثية".