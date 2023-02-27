مشاهد النكبة عادت الى نابلس

مستوطنون يحرقون منازل وسيارات بحماية عسكرية اسرائيلية...



مستوطنون يحرقون منازل وسيارات ومصالح الفلسطينيين بحماية عسكرية اسرائيلية.

في بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين في نابلس، أكثر من 300 اعتداء نفذها المستوطنون.



بالنتيجة، استشهد فلسطينين، واصيب أكثر من مئة، فيما تجاوز عدد المنازل التي احترقت بالكامل, الثلاثين منزلاً.