إردوغان يعتذر...

إردوغان يعتذر...

قدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين اعتذاره إلى سكان محافظة أديامان، إحدى أكثر المناطق تضررا من زلزال 6 شباط، عن تأخر وصول الإغاثة.



وقال إردوغان خلال زيارة لهذه المنطقة بجنوب شرق البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا وضرب سوريا المجاورة "بسبب التأثير المدمر للهزات وسوء الأحوال الجوية، لم نتمكن من العمل بالطريقة التي أردناها في أديامان في الأيام القليلة الأولى. أعتذر عن ذلك".

