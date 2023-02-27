قتيلان بهجوم روسي بمسيّرات إيرانية في غرب أوكرانيا

أسفر هجوم روسي بمسيّرات إيرانية الصنع صباح الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح في خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة.





وقال رئيس البلدية أولكسندر سميتشيشين في بيانين منفصلين على وسائل التواصل الاجتماعي إن عاملَين في مجال الإنقاذ قتلا بعد الهجوم الذي نُفّذ بوساطة أكثر من عشر مسيّرات.





واضاف في بيان ثان بعد إعلانه في وقت سابق عن سقوط القتيل الأول "للأسف، لدينا شخص آخر توفي في المستشفى. لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة بطل آخر هو عامل إنقاذ".

