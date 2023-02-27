البابا فرنسيس يلتقي أوربان خلال زيارة مرتقبة إلى المجر في نيسان

أعلن الفاتيكان الاثنين أن البابا فرنسيس سيزور المجر في نيسان حيث سيجرى في بودابست محادثات مع رئيس الوزراء اليميني المتشدد فيكتور أوربان يتوقع أن يهيمن عليها ملفا حرب أوكرانيا والهجرة.





لطالما قدم البابا نفسه مدافعًا عن حقوق اللاجئين، في حين يعتبر أوربان نفسه مدافعا عن أوروبا المسيحية في مواجهة المهاجرين.





كما سيلتقي البابا خلال الزيارة التي تستمر من 28 حتى 30 نيسان بفقراء وشباب ولاجئين، بحسب برنامج الرحلة الصادر عن الفاتيكان.

