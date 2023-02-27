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برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع "متوتر" أصلا بين الفلسطينيين وإسرائيل

أخبار دولية
2023-02-27 | 09:48
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برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع &quot;متوتر&quot; أصلا بين الفلسطينيين وإسرائيل
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برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع "متوتر" أصلا بين الفلسطينيين وإسرائيل

رأت الحكومة الألمانية الاثنين ضرورة ملحة في "تجنب تصعيد الوضع المتوتر" أصلا في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما.
 
     
وقال كريستوفر برغر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي "من الملح احترام الاتفاقات لتجنب التصعيد وأن يلتزم الجميع الآن بعدم تأجيج وضع متوتر جدا في الأصل". 
 
     
وندد الناطق "باشد العبارات بالهجوم ضد شابين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة" معتبرا في الوقت نفسه عمليات الانتقام التي ارتكبها مستوطنون في قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة "غير مقبولة".

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