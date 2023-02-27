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الصين تشيد بعلاقتها مع بيلاروس عشية زيارة لوكاشنكو
أخبار دولية
2023-02-27 | 10:01
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الصين تشيد بعلاقتها مع بيلاروس عشية زيارة لوكاشنكو
اشادت الصين الإثنين بعلاقتها الجيدة مع بيلاروس "شريكها الاستراتيجي الشامل"، وذلك عشية زيارة دولة لبكين يقوم بها الرئيس الكسندر لوكاشنكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان لوكاشنكو أيد الغزو الروسي لأوكرانيا مع بدء العملية العسكرية نهاية شباط 2022.
وتأتي زيارة لوكاشنكو بعدما نشرت بكين الجمعة وثيقة تتضمن الموقف الصيني من النزاع وتدعو خصوصا الى احترام سيادة الدول وإجراء مفاوضات سلام.
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