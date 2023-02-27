مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين في وسط سوريا

قتل عشرة مدنيين وأصيب 12 آخرون الإثنين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حماة في وسط سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في ظاهرة تزداد خصوصاً في موسم جمع الكمأة.





وأفادت وكالة سانا أنّه "خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي التابعة لقرية المستريحة في ريف السلمية الشرقي، انفجر لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين".





وفي وقت لاحق، انفجر لغم ثان من مخلّفات التنظيم المتطرف في المنطقة ذاتها، وفق سانا، ما "أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة" أثناء بحثهم عن الكمأة.