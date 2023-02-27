الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة "عبثية"

وصف الكرملين الاثنين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد عام من بدء هجومه على أوكرانيا والتي استهدفت 121 فردًا وكيانًا، بأنها "عبثية".





وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "كل هذا عبثي. يمكننا أن نرى أنهم يخضعون أي شخص لعقوبات... لمجرد إعداد قوائم جديدة"، مع تأكيده أن هذه الإجراءات "لن تؤثر" على المستهدفين بها.





وأضاف أن من "البديهي" أن يواصل الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات وأن "كيانات وأشخاصًا جددًا سيجدون أنفسهم بشكل سخيف" على قوائمه.

