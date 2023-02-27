البنك الدولي يقدر قيمة خسائر الزلزال في تركيا بـ34 مليار دولار

أعلن البنك الدولي الاثنين أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شباط والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بخسائر تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار.





وقالت المؤسسة في بيان إن هذا المبلغ يساوي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد عام 2021، موضحة أن التقدير لا يشمل كلفة إعادة الاعمار التي "قد تتجاوز ضعفي" هذه القيمة ولا تداعيات هذه الكارثة على النمو المقبل في تركيا.





وأشار البنك الدولي إلى أن الهزات الارتدادية التي ما زالت تسجّل قد تؤدي إلى زيادة المبلغ الإجمالي للضرر الناجم عن الكارثة، علما بأن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بشمال سوريا المتضرر أيضا من الزلزال.