ماكرون يعلن "خفضا ملموسا" مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خفضا ملموسا" مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في إفريقيا، إضافة الى "نموذج شراكة جديد" مع الدول الإفريقية.



وأكد ماكرون، الذي يبدأ الأربعاء جولة في وسط إفريقيا، أن التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعديدنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة، واعدا بأن تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز.

