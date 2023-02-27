ماكرون يريد "المضي قدما" مع المغرب والجزائر بعيدا من "الجدل"

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه سيواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من "الجدل" الراهن.



وشدد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في افريقيا، على أننا سنمضي قدما، موضحا أم المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني.



وانتقد الرئيس الفرنسي من يحاولون المضي في مغامراتهم ولديهم "مصلحة بألا يتم التوصل" الى مصالحة مع الجزائر.

