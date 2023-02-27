واشنطن تعلن مقتل مواطن أميركي في أعمال العنف في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن إسرائيليا قُتل في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة يحمل أيضا الجنسية الأميركية.



ودان برايس "القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضا"، كما دان "العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل".