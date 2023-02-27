زيلينكسي يعلن أن الوضع حول مدينة باخموت "يزداد تعقيدا"

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة.



ولفت، في مداخلته المسائية اليومية، إلى أن "الأوضاع تزداد تعقيدا"، مضيفا أن "العدو يدمّر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا".



ووصف زيلينسكي الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".